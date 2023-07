INDSTARS 4, impegni vincolanti assicurano buon esito della business combination

Industrial Stars of Italy 4

(Teleborsa) -(INDSTARS 4), SPAC quotata su Euronext Growth Milan che sta portando a termine una business combination con Sicily by Car, hadi acquisto di azioniIn particolare, ha ricevuto una dichiarazione da parte sia del(titolare di azioni di INDSTARS 4) sia deicontenente il loro impegno irrevocabile ad esercitare il rispettivo diritto di opzione sulle azioni e, contestualmente, esercitare il rispettivo diritto di prelazione sull'inoptato se e nella misura in cui ciò sia necessario a far sì che, all'esito dell'offerta in opzione e prelazione, non si verifichi la condizione risolutiva, per un corrispettivo totale diCome già comunicato , la delibera dell'assemblea di approvazione dell'operazione è soggetta a un esborso complessivo di liquidazione non superiore a 28 milioni di euro. Ilè fissato dal 27 giugno 2023 al 26 luglio 2023."Con molta convinzione, e con il, rinnoviamo la nostra fiducia in Sicily by Car e siamo felici di assicurare con questo impegno il buon esito dell’operazione che presto vedrà Sicily by Car quotata su Borsa Italiana e pronta a realizzare il piano di espansione internazionale già intrapreso - hanno commentato i promotori - Un ringraziamento va a tutti gli investitori che hanno ancora una volta creduto in noi".