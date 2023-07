Iveco, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

Iveco Group

(Teleborsa) -ha confermato lae incrementato ilper azione (+2%) sul titolo, produttore di veicoli commerciali, bus e mezzi da difesa.Gli analisti hannosopra la guidance (vendite +3% a 15,35 miliardi, EBIT adj +8% a 592 milioni e utile adj +12% a 326 milioni), tenendo conto dell'elevato backlog che a marzo copriva fino al 4Q23, del buon andamento dell'economia nel 2Q e non percependo né segnali di peggioramento dell'inflazione né una brusca inversione dei prezzi.In particolare, il giudizio Buy è confermato per, unito a: turnaround in corso degli heavy trucks: rinnovo dell'intera gamma con aumento dei prezzi; solida struttura finanziaria; eventuale dismissione del business loss-making dei camion per pompieri."Ci aspettiamo ulteriore upside dall'accordo con Hyundai (es acquisti in comune con potenziali significativi risparmi di costi/capex) e, ritenendo che unresti il miglior modo per risolvere i punti deboli di Iveco (la fusione tra Mitsubishi Fuso e Hino lo dimostra)", si legge nella ricerca.