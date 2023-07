Pagamenti digitali in crescita: transato pari a 390 miliardi nel 2022

(Teleborsa) - Metà degli italiani effettua quasi tutti i pagamenti in modalità digitale e cresce sensibilmente la percentuale di coloro che si aspettano diventeranno una consuetudine nel giro di qualche anno (82% contro il 70% del 2022). È quanto emerge dall'Inoltre, stando ai dati emersi dalla quinta edizione di– riportati dal Quotidiano Nazionale – "oltre un terzo degli acquisti digitali degli italiani viene infatti concluso attraverso un Digital Wallet (ossia un applicazione di pagamento)". Le carte di credito e le prepagate – evidenzia il QN – coprono ormai solo il 26% e il 24% del totale delle transazioni telematiche, con il contante relegato addirittura al solo 2,5% dei casi scendendo sotto l’1% dei casi nell’acquisto di beni digitali e servizi. Anche all’interno dei punti vendita fisici, poi, il Bancomat ha superato nel 2022, per la prima volta, la carta moneta, rappresentando più del 35% dei casi contro il 33%.– stima l’– hanno raggiunto unin aumento del 18% sul 2021 e del 44% sull’anno prepandemico 2019. Nel calcolo sono compresi i pagamenti con carta di credito, debito o prepagata, favoriti dal contactless; e quelli più innovativi eseguiti in negozio con smartphone o altri oggetti indossabili tipo smartwatch: app basate su tecnologie Nfc (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay ecc.) o altre tecnologie come geolocalizzazione e QrCode (Bancomat Pay, Satispay, app dei singoli merchant). Le carte di debito sono gli strumenti cashless più utilizzati.''Il panorama dei pagamenti è in profonda trasformazione sotto la spinta dell'evoluzione tecnologica e delle nuove istanze dei consumatori. Soprattutto Millennials e Generazione Z sono sempre più consapevoli dei vantaggi dei pagamenti digitali in termini di semplicità, immediatezza, sicurezza, ma anche più esigenti riguardo a personalizzazione dei servizi, attenzione all'ambiente, esperienza d'acquisto'', sottolineaDal 2019 a oggi sul totale delle operazioni, l’incidenza dei pagamenti elettronici fino a 10 euro – stando ai dati dati elaborati dal Sole 24 Ore – è passata dal 7,9 al 15,2 per cento. E quella dei pagamenti fino a 25 euro è salita dal 34,7 al 45,9%: quasi una transazione digitale su due. Più di sette operazioni su dieci (72,2%) riguardano spese fino a 50 euro. Le transazioni fino a 10 euro sono state 260 milioni nel 2021 e poi 318 milioni nel 2022, e potrebbero arrivare a circa 366 milioni a fine 2023, se – spiega il Sole 24 Ore – proiettassimo i risultati dei primi cinque mesi (su un totale di 2,4 miliardi di operazioni Pagobancomat). Le transazioni fino a 25 euro – che nel 2021 erano 845 milioni – quest’anno potrebbero invece toccare quota 1,1 miliardi.In Italia – secondo il– il costo di acquisto medio (28 euro) e il canone mensile medio del Pos (8,9 euro) sono inferiori a quelli dei principali Paesi europei, come Germania o Francia. Il costo medio delle commissioni sulle transazioni cashless resta inferiore alla media europea (0,7% contro 1,2%). Tale costo, secondo Bankitalia, resta comunque inferiore al costo privato del contante pari a 1% per singola transazione, a causa dei maggiori oneri dovuti alla sicurezza (dai furti alle assicurazioni).Come rileva l’vi sono alcuneNe sono un esempio la detrazione del 19% sulle spese mediche, che dal 2020 richiede la tracciabilità dei pagamenti e il cashback. Ad estendere l'utilizzo del pos anche tra gli esercenti più restii ci ha pensato – per chi dichiara ricavi annui fino a 400mila euro – il tax credit del 30% sulle commissioni, scattato a luglio 2020 e poi aumentato al 100% dallo stesso governo Draghi, anche se solo per un anno: dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.