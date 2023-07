Pozzi Milano, accordo con Licensing Italia per ricerca di potenziali licenziatari

Pozzi Milano

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dell'arte da tavola, ha, agenzia specializzata nella. L'accordo prevede che Licensing Italia lavori in esclusiva per lo sviluppo del brand Pozzi, ma lascia ampia libertà di manovra alla società per tutti i cosiddetti clienti direzionali, spiega una nota. Concordate delle success fee nella prassi di mercato e praticamente nessun costo fisso."Questo accordo è un, che ricordiamo il primo della moda italiana fondato nel 1876 -, CEO di Pozzi Brand Diffusion - Riuscire a coinvolgere attori importanti e credibili è fondamentale per la nostra strategia e l’accordo di oggi che vede la dottoressa Roberta Nebbia in prima fila per noi, managing director di Licensing Italia, forte di una esperienza unica worldwide da 35 anni, apre le porte per Paesi lontani che neanche avevamo considerato nei nostri piani, seppur ambiziosi".Inoltre, la società ha comunicato di aver proceduto all'(Gruppo IMAB) per lo sfruttamento del brand "Pozzi Milano 1876" nel settore arredo-casa per il mercato italiano estendibile all'estero all'occorrenza e di comune accordo. L'operazione era stata annunciata a fine maggio