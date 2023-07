Ryanair, nuovo record a giugno: trasportati 17,4 milioni di passeggeri

Ryanair

(Teleborsa) - A2023,ha trasportato, in aumento del 9% rispetto allo stesso mese del 2022 (quando i passeggeri erano stati 15,9 milioni), con un, invariato rispetto a giugno 2022. Si tratta di unper la società guidata da Michael O'Leary, che supera i 17 milioni di maggio.La compagnia aerea irlandese ha operato oltrenel mese, anche se ha sottolineato che più di 900 voli sono stati cancellati (con un impatto su circa 160.000 viaggiatori) a causa di scioperi dei controllori del traffico aereo.Negli, la compagnia ha trasportato 173,4 milioni di passeggeri, in aumento del 29% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un load factor del 94%, in aumento di 8 punti base.