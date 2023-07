SACE per la crescita sostenibile di GLM insieme a Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, azienda del comparto della produzione e commercializzazione di componenti metallici e accessori per il comparto automotive, prosegue il proprio percorso di crescita sostenibile con importanti investimenti finanziati daper 1,5 milioni di euro,Nello specifico, gli investimenti. Un intervento che rientra nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per dare supporto agli investimenti legati al PNRR.La società ha così provveduto all'ad elevato contenuto tecnologico rispondenti ai requisiti dell’industria 4.0.Si conferma il forte impegno dell’azienda a rafforzare un modello finalizzato al miglioramento delle performance in campo sociale, con riferimento ai rapporti con il territorio, i dipendenti, i fornitori e i clienti, e di governance, che deve essere ispirato a buone pratiche e principi etici. Gli obiettivi ESG legati all’operazione, infatti, prevedono l’introduzione di iniziative di promozione della fornitura di energia proveniente totalmente da fonti rinnovabili o bioenergia e l’impegno ad effettuare ore di formazione per singolo lavoratore su temi di disponibilità sociale.GLM è un(Teramo), leader mondiale nella produzione e commercializzazione di componenti metallici e accessori per il comparto automotive, in particolare di supporti per impianti di scarico. L’attività produttiva viene svolta nei tre stabilimenti italiani situati in Castellalto (Teramo), Villa Zaccheo (Teramo) e San Giovanni Teatino (Chieti), e negli stabilimenti situati in Messico e in Serbia.Il Gruppo, che conta circa 540 dipendenti, opera con le maggiori case automobilistiche del mondo e negli ultimi anni ha messo a segno un trend di crescita costante chiudendo il 2022 con un monte ricavi consolidato pari a circa 79 milioni di euro circa.Intesa Sanpaolo ritiene fondamentale promuovere lo sviluppo di una economia sostenibile, favorendo lo sviluppo di tale cultura e riconoscendo la rilevanza degli investimenti che vengono inquadrati nei tre criteri guida, denominati ESG. In questa ottica il Gruppo ha lanciato uno strumento di finanziamento a medio-lungo termine denominato S-Loan specificatamente disegnato per accompagnare gli sforzi delle imprese nella direzione di una maggiore sostenibilità sotto il profilo ambientale, sociale e di governance di impresa, valorizzando gli investimenti dedicati grazie anche alla individuazione di indicatori di performance condivisi. S-Loan sostiene le esigenze di medio-lungo termine delle imprese con condizioni dedicate agevolate, grazie alle riduzioni di tasso che saranno riconosciute al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento in ambito ESG. Al raggiungimento dei KPI, sarà riconosciuto uno sconto sul finanziamento al fine di premiare i risultati conseguiti. S-Loan è un finanziamento che premia i comportamenti virtuosi in ambito sostenibilità."Questa operazione conferma l’impegno costante di SACE al fianco delle imprese italiane - ha dichiarato- Grazie al nostro intervento al fianco di Intesa Sanpaolo, GLM potrà rifornirsi di energia da fonti rinnovabili e proseguire il proprio percorso di crescita sostenibile"."La nostra realtà aziendale, caratterizzata da costante attenzione e rispetto nei confronti delle Risorse umane, della società e dell’ambiente, si è trovata da subito in sintonia con i concetti cardine dello strumento S-Loan di Intesa Sanpaolo" ha affermato"Come prima banca italiana e della regione - ha dichiarato- è nostra priorità essere al fianco delle imprese, alle quali mettiamo a disposizione strumenti per affrontare le situazioni contingenti e forniamo sostegno finanziario e consulenza agli investimenti strategici, in particolare in innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile. In Abruzzo, ad oggi, abbiamo supportato con circa 70 milioni di euro gli investimenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi in termini di sostenibilità ambientale e sociale, nonché in circular economy".