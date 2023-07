Sui livelli della vigilia Borsa Italiana, bene Nexi e Saipem

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che come i principali mercati europei non si allontana troppo dalla parità. La seduta si annuncia priva di grandi spunti e volumi per la chiusura di Wall Street in occasione della festività dell'Independence Day. Sul fronte macroeconomico, le hanno registrato un calo inatteso a maggio, l'sul PIL è aumentato in termini tendenziali al 12,1% nel primo trimestre, mentre la disoccupazione in Spagna è diminuita meno delle previsioni a giugno.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,09. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 70,24 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +164 punti base, con un incremento di 7 punti base, con ilpari al 4,11%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un +0,14%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 28.496 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 30.548 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,06%); in frazionale progresso il(+0,38%).di Milano, troviamo(+3,79%, dopo le indiscrezioni sul fatto che la società di private equity GTCR sia in trattative avanzate per acquisire una quota di maggioranza nel merchant business della società di elaborazione dei pagamenti Fidelity National Information Services),(+3,42%, dopo l' upgrade a Buy di Redburn),(+1,65%) e(+1,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,14%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,02%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Tra i(+2,90%),(+1,88%),(+1,62%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,46%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,37%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,21%. Tentenna, che cede l'1,14%.