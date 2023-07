ABI, Patuelli: lotta a inflazione non dipende solo da BCE, rischi per credito

(Teleborsa) - "I rischi e le sfide per le banche non finiscono mai. Lanon solo delle banche centrale. Sono, che in dieci anni di tassi zero spesso non avevano previsto i rapidi aumenti dei tassi e le riduzioni di liquidità". Lo ha affermato(Associazione bancaria italiana) all'assemblea annuale."Lee vengono da anni difficilissimi per crisi d'imprese e del debito sovrano, recessione, epidemie, catastrofi naturali, cui fanno pronte con grandi aumenti di capitali, accantonamenti e ristrutturazione sempre socialmente rispettosi e realizzati con costruttivi accordi con le rappresentane sindacali - ha spiegato - Salvo nel caso di una banca nazionalizzata, le"."Le banche sono impegnate nel progressivo rafforzamento degli indici patrimoniali, indeboliti dagli aumenti dei tassi che indeboliscono i portafogli dei titoli di stato - ha proseguito -. Le banche sono impegnate a garantire adeguati livelli di liquidità a medio e lungo termine, quando si stanno esaurendo i programmi europei di finanziamenti TLTRO, con i rischi che le banche combattono nel razionamento del credito".Patuelli ha spiegato che "le banche in Italia mantengono, con tassi di raccolta in continuo aumento, e, su richiesta, possono allungare la durata dei mutui per chi è in regola con i pagamenti o realizzare surroghe. Per chi non è in regola, devono essere applicate le".Secondo il numero uno dell'ABI, "le, competitive anche con quelle offerte di altri operatori europei, e propongono - anche a difesa dell'inflazione - investenti a medio e lungo termine, indispensabili dopo la fine le TLTRO per finanziare imprese e famiglie". Inoltre, "le recenti crisi bancarie, fuori dall'UE, hanno dimostrato l'efficacia delle regole della vigilanza unica. Più crescono i tassi, più cresce il rischio di credito e il costo del debito pubblico".Patuelli ha definito come "saggia, autorevole, coerente e lungimirante" la posizione della Banca d'Italia per evitare eccessive strette monetarie. "La- ha sottolineato - Occorrono strategie rigorose contro ogni evasione fiscale, per la riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL e in cifra assoluta, e contro la spirale di crescita dei prezzi, quando l'euro è più robusto della vecchia lira italiana e limita l'inflazione".Nella sua relazione, ha spiegato che ", tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori, favorire la contrattazione di secondo livello che comprende anche i premi aziendali", sottolineando che "viviamo in un mondo bancario molto diversificato e concorrenziale che sta cambiando molto rapidamente anche dopo il contratto nazionale del 2019 che già ha introdotto molte utili novità che hanno favorito i mutamenti e la continuità di tutte le attività bancarie anche nelle fasi più dure della pandemia". "Le continue novità tecnologiche, la qualità e le complessità sempre crescenti del lavoro bancario necessitano die anche di un'attenzione continua per prevenire pressioni commerciali indebite", ha detto.Un altro punto toccato è stato quello della pressione fiscale. "Ledel 3,5% rispetto alle altre imprese, con un'IRES del 27,5% rispetto all'aliquota ordinaria del 24%, cui si aggiunge il 26% di ritenuta di acconto per i dividendi dei risparmiatori azionisti", ha detto, ricordando anche che le banche "garantiscono anche un cospicuo livello di sottoscrizione del debito pubblico".