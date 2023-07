Amplifon entra in Next Age, acceleratore di startup per Silver Economy

Amplifon

(Teleborsa) -, società leader nelle soluzioni uditive e parte del FTSE MIB, è, il primoin Europa che investe in startup che sviluppano prodotti o soluzioni dedicati alla. Next Age è parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP Venture Capital, network che conta oggi 18 snodi su tutto il territorio per promuovere e sostenere la crescita di giovani imprese specializzate nei mercati ad elevato potenziale.Questa iniziativa consentirà ad Amplifon diitaliane e internazionali operanti nella Silver Economy, in particolare nel settore dell'hearing care, nonché di avere un osservatorio privilegiato sulle nuove tecnologie e i nuovi modelli di business del settore."Il nostro ingresso in Next Age - dichiaradi Amplifon -da alcuni anni per fare leva sulle tecnologie digitali e i dati per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più personalizzato, sviluppando la migliore esperienza multicanale. In questo percorso, le collaborazioni con realtà innovative sono fondamentali: proprio dall'incontro tra una startup italiana, OtoHub, e la nostra divisione digitale abbiamo costituito lo scorso anno AmplifonX, la nostra startup interna nella quale abbiamo previsto investimenti di 150 milioni di euro nel periodo 2022-2024".Next Age, che ha sede ad, è un programma triennale che prevede di, che avranno accesso ad un percorso strutturato della durata di quattro mesi, a significativi investimenti e al supporto dei partner dell'acceleratore.