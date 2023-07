AO World, utile prima delle imposte torna positivo nell'esercizio al 31 marzo

Ao World

(Teleborsa) -, rivenditore britannico di elettronica, ha chiuso l'esercizio al 31 marzo 2023 conpari a 1.139 milioni di sterline, in calo del 17% rispetto all'esercizio precedente. L'è stato di 45 milioni di sterline, in aumento del 102% rispetto al 2021-22. L'di è stato 7,6 milioni di sterline (vs perdita di 10,5 milioni l'anno prima)."Siamo lieti dei progressi dimostrabili che abbiamo compiuto con il- ha commentato il- Il significativo miglioramento della nostra performance di profitto parla da sé ed è stato ottenuto concentrandoci sui nostri punti di forza fondamentali e semplificando le nostre operazioni, pur offrendo l'eccezionale servizio clienti per il quale siamo famosi"."Guardando avanti, intendiamo continuare con questa attenzione purper guidare la crescita attraverso investimenti disciplinati al ritmo giusto e al momento giusto", ha aggiunto.Guardando all', Ao World ha detto di essere "" nella propria capacità di realizzare l'ambizione di EBITDA del 5% a breve termine e tornare alla crescita della top line a medio termine. "La strategia ora è quella di investire con prudenza nel business, cogliere le significative opportunità di mercato che vediamo di fronte a noi, sfruttando la nostra crescente e fedele base di clienti", viene sottolineato.