Assoreti, raccolta netta per 4,3 miliardi a maggio grazie a risparmio amministrato

(Teleborsa) - Lehanno registrato una, consolidando così il processo di crescita dei volumi di attività sia rispetto al mese precedente (+3,9% m/m) sia rispetto a quanto realizzato a maggio dello scorso anno (+13,5% a/a). Lo comunica Assoreti (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti), spiegando che si conferma lasui quali la raccolta netta si attesta a 3,6 miliardi di euro.Il bilancio osservato complessivamente suiè positivo per 8 milioni di euro; le risorse nette investite coinvolgono, in particolare, le gestioni individuali, le unit linked ed i fondi comuni. Il saldo delle movimentazioni su conti correnti e depositi si attesta a 710 milioni di euro. Ilè, quindi, positivo per 22,3 miliardi di euro ed in crescita nel confronto con i primi cinque mesi del 2022 (+4% a/a); aumenta ancora il numero di clienti, ora pari a 4,802 milioni."Anche a maggio le Reti realizzano un, riflesso della consapevolezza sempre più diffusa del valore del servizio di consulenza prestato dagli intermediari associati: aumentano i clienti e le risorse finanziarie affidate", ha commentato ilLa distribuzione diretta di quote didetermina volumi netti positivi per 64 milioni di euro. Le scelte di investimento privilegiano i fondi azionari (131 milioni), gli obbligazionari (113 milioni) e quelli flessibili (93 milioni) mentre sui fondi bilanciati si continua ad osservare la prevalenza dei riscatti (-289 milioni). Le risorse nette destinate alle gestioni patrimoniali individuali ammontano a 166 milioni e si concentrano prevalentemente sulle gestioni mobiliari (150 milioni).Ilsegna un saldo negativo per 279 milioni; i deflussi netti riscontrati per i prodotti vita tradizionali (-491 milioni) sono parzialmente compensati dai premi netti versati sulle unit linked (189 milioni) e sulle polizze multiramo (24 milioni). La raccolta netta sui prodotti previdenziali è positiva per 57 milioni.Il contributo complessivo delle Reti al, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si conferma positivo e pari a 322 milioni di euro, valore che si confronta con un dato di sistema negativo per 2,1 miliardi di euro. L’apporto delle Reti da inizio anno sale, così, a 2,8 miliardi rispetto ad un dato complessivo dell’industria fondi negativo per 2,9 miliardi.A maggio la raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati continua a coinvolgere prevalentemente i(2,5 miliardi) e, a seguire, le(471 milioni); positivo il bilancio sui certificate (220 milioni) e sui titoli azionari (139 milioni).