BCE, Nagel: tassi devono continuare a salire, percorso inflazione incerto

(Teleborsa) - "Non siamo ancora giunti alla fine del processo di razionalizzazione" della politica monetaria e "". Lo ha affermato, presidente della Bundesbank e quindi membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), ad un evento a Francoforte."Tuttavia, la questione di quanto i tassi d'interesse debbano ancora aumentare non può essere risolta in questo momento - ha aggiunto - Inoltre,. Ciò dipende dal percorso dell'inflazione, ed è altamente incerto. Sullo sfondo di questa incertezza, attualmente rinunciamo anche a un'esatta "prospettiva sui tassi d'interesse" o a indicazioni prospettiche nella nostra comunicazione sulla politica monetaria".Secondo Nagel, l'elevato livello di incertezza non riguarda solo il breve termine, ma anche il lungo termine. "A breve termine, ad esempio, i salari potrebbero aumentare più del previsto - ha detto - Ciò prolungherebbe l'ondata di inflazione attraverso effetti di secondo impatto. Anche i prezzi elevati dell'energia, delle materie prime e di altri prodotti preliminari potrebbero essere trasferiti sui clienti finali in misura maggiore rispetto alle attuali proiezioni".Guardando più avanti, ci sono anche alcuni sviluppi che potrebbero aumentare l'inflazione. Il numero uno della Bundesbank ha detto che "in primo luogo, stiamo attualmente osservando unaprobabilmente senza precedenti nel secolo in corso. La guerra di aggressione russa è un fattore significativo, e ci sono altre tensioni geopolitiche e il rischio generale di frammentazione geopolitica. In secondo luogo, ile la necessaria decarbonizzazione dell'economia richiedono ampie misure di adattamento"."Una cosa è certa:- ha detto Nagel - Ma è anche vero che non sappiamo come sarà il futuro e dove saremo tra qualche anno. Quello che sappiamo, tuttavia, è che la politica monetaria farà ciò che è necessario per superare l'inflazione elevata. È importante che le banche e gli altri attori del mercato finanziario siano preparati".