Comer Industries ok Borsa Italiana a trasferimento su listino Euronext Milan

Comer Industries,

(Teleborsa) -società quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e a capo di un Gruppo leader mondiale nellaprogettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, comunica che, in data odierna, Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan.Con il medesimo provvedimento Borsa Italiana ha disposto la contestuale esclusione delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, delle azioni ordinarie di Comer Industries.La Società comunica altresì di aver presentato a Borsa Italiana, in data odierna, la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie.Nel contesto dell’operazione, la Società ha predisposto un prospetto informativo relativo all’ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie su Euronext Milan, che sarà oggetto di approvazione da parte della Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.L’inizio delle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie di Comer Industries e la contestuale esclusione dalla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni ordinarie della Società sarà stabilita da Borsa Italiana con successivo avviso, subordinatamente al rilascio da parte di Consob del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo e alla verifica della sufficiente diffusione degli strumenti finanziari nel limite indicato del 16,83% quale quota minima di flottante.