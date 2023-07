Energy sotto pressione in Borsa dopo calo fatturato semestrale

Energy

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, che ieri sera ha comunicato di aver registrato unpari a circa 39 milioni di euro, in calo del 27% rispetto ai 53,3 milioni di euro al 30 giugno 2022. Tuttavia, la società ha confermato le previsioni del piano strategico e i fondamentali di crescita di medio termine annunciati in sede di IPO.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a. La società registra uno dei maggiorisul mercato EGM nella seduta odierna, con oltrealle 12:00. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 2,747 e successiva a quota 2,673. Resistenza a 2,867.