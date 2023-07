Exprivia, Paolo Crosta nominato responsabile dell'Unità Innovation & Technology

Exprivia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, ha annunciato l'come. Dal 1996 in Italtel, Crosta ha lavorato nell'ambito R&D per lo sviluppo dei prodotti proprietari, guidando dal 2010 l'unità delle piattaforme proprietarie. A partire dal 2012 si è dedicato alla gestione dei progetti di ricerca e innovazione in ambito nazionale ed europeo.L'unità include l', una fucina di attività e progetti in diversi ambiti applicativi - dalle Sanità digitale all'Industria 4.0, fino alle smart cities - che collabora con Istituti di ricerca e Università sul territorio italiano ed europeo per generare nuove idee e paradigmi, oltre che competenze distintive che arricchiscono il patrimonio di conoscenza dell'azienda.