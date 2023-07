Foxconn, ricavi in calo del 14% nel secondo trimestre

Foxconn

(Teleborsa) -, azienda taiwanese produttrice di dispositivi elettronici, ha registratopari a 422,8 miliardi di dollari taiwanesi (NT$) a(circa 12,4 miliardi di euro), in calo del 6,20% su base mensile e del 19,65% su base annua.I ricavi nelsono stati di 1.302,7 miliardi di NT$, in calo del 10,94% su base trimestrale e del 13,75% su base annua. I ricavi cumulativi neidel 2023 sono stati di 2.765,4 miliardi di NT$, in calo del 5,25% su base annua."Con la seconda metà dell'anno di alta stagione attualmente in corso, le", ha spiegato Foxconn, uno dei principali assemblatori di iPhone per Apple."Leper il terzo trimestre, che sarannorispetto al secondo trimestre, dovrebbero aumentare a un ritmo rispetto al trimestre superiore a quello osservato nei due anni precedenti - ha aggiunto - Rispetto al periodo pre-pandemia, il tasso di crescita dovrebbe essere approssimativamente alla pari".