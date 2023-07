Mercati europei in calo dopo indici PMI. Attesa per verbali Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopoe in attesa dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve statunitense. In Cina il PMI dei servizi rilevato da Caixin è sceso infatti di oltre tre punti , passando da 57,1 in maggio a 53,9 in giugno, molto più delle attese e del PMI servizi pubblicato venerdì dal NBS, riflettendo la crescente vulnerabilità di un settore un tempo resistente del gigante asiatico. In Europa, l'indice HCOB PMI dei servizi è sceso a 52 punti , con la crescita del settore che è rallentata ai minimi in cinque mesi.Questa sera idovrebbero confermare il messaggio emerso durante la conferenza stampa di Powell e nei discorsi delle ultime settimane. Fra le informazioni rilevanti dei verbali, ci saranno le previsioni dello staff, che fino a maggio includevano una recessione entro fine anno.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,089. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.928,2 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +166 punti base, con ilche si posiziona al 4,09%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,48%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,49%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,49%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,23%, mentre, al contrario, incolore il, che continua la seduta a 30.386 punti, sui livelli della vigilia. In moderato rialzo il(+0,21%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,32%.Tra idi Milano, in evidenza(+1,71%),(+0,82%),(+0,80%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,17%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,14%. Tentenna, che cede l'1,12%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,97%.Tra i(+3,18%),(+2,94%),(+1,23%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,03%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,55%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.