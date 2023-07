Scivola Piazza Affari assieme alle Borse europee su timori per crescita

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopoe in attesa dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve statunitense. In Cina il PMI dei servizi rilevato da Caixin è sceso infatti di oltre tre punti , passando da 57,1 in maggio a 53,9 in giugno, molto più delle attese e del PMI servizi pubblicato venerdì dal NBS, riflettendo la crescente vulnerabilità di un settore un tempo resistente del gigante asiatico. In Europa, l'indice HCOB PMI dei servizi è sceso a 52 punti , con la crescita del settore che è rallentata ai minimi in cinque mesi.Questa sera idovrebbero confermare il messaggio emerso durante la conferenza stampa di Powell e nei discorsi delle ultime settimane. Fra le informazioni rilevanti dei verbali, ci saranno le previsioni dello staff, che fino a maggio includevano una recessione entro fine anno.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,05%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +165 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 4,09%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 30.368 punti. Senza direzione il(+0,19%); poco sotto la parità il(-0,49%).Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,84%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,11%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,96%. Composta, che cresce di un modesto +0,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,32%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,08%. Tentenna, che cede l'1,05%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,03%.del FTSE MidCap,(+6,41%),(+2,46%),(+2,36%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,15%.scende del 2,03%. Calo deciso per, che segna un -1,73%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.