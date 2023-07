Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Stabile sulla piazza di New York l', in attesa dei verbali dell'ultima riunione della Fed in serata, per capire se ci sarà o meno un aumento dei tassi americani a luglio.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,087. L'è sostanzialmente stabile su 1.924,5 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,15%.Scende lo, attestandosi a +161 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,09%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,80%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 28.218 punti, con uno scarto percentuale dello 0,60%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 30.272 punti.di Milano, troviamo(+1,79%),(+1,13%),(+1,04%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,34%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,04%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,97%.del FTSE MidCap,(+10,64%),(+2,36%),(+2,14%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,96%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,71%.scende del 2,70%.