Un nuovo FRECCIALounge a Roma Termini

(Teleborsa) - Inaugurato oggi alla, uno spazio esclusivo riservato ai titolari die non solo. Una nuova sala AV che si aggiunge a quelle di Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Napoli Centrale.A presentare il nuovo FRECCIALounge, che si trova al piano superiore della biglietteria, l’Il nuovo FRECCIALounge si articola in un ampio spazio esterno e in uno interno di oltre 500 mq a cui si accede con un ascensore dedicato con ingresso dalla biglietteria oppure da una scala mobile direttamente dalla galleria gommata. Ai servizi di informazione, accoglienza e ristorazione che contraddistinguono tutte le sale del circuito FRECCIALounge, si aggiunge un vero e proprio giardino, il Giardino delle mura. Si tratta di una sala indipendente, arredata con 5 ampie poltrone e attrezzata con un ecosistema botanico verticale, con accesso dalla balconata e vista diretta sulle Mura Serviane.