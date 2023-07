Wall Street debole. Attesa per i verbali Fed

UPS

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

materiali

finanziario

beni industriali

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street, che riapre i battenti oggi, dopo la. Gli occhi degli investitori restano puntati suiin cerca di indizi sul percorso delle prossime mosse della banca centrale.Sullo sfondo pesano i timori per i segnali di rallentamento che arrivano dalla Cina e dall'Europa.Sull'azionario i riflettori si accendono sul titolodopo che la multinazionale della logistica e il sindacato dei lavoratori hanno interrotto le trattative per un nuovo contratto di lavoro. L'attuale contratto, che riguarda circa 340.000 lavoratori, scadrà a fine luglio.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,37%, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.444 punti. Sulla parità il(+0,07%); sulla stessa linea, senza direzione l'(-0,03%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-1,55%),(-0,97%) e(-0,69%) sono tra i più venduti.per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.per tutti i titoli del Nasdaq 100, che si sono mossi in territorio negativo.