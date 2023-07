Alba Leasing, cartolarizzazione di portafoglio crediti performing per 1,24 miliardi di euro

Banco BPM

(Teleborsa) -, società specializzata nei finanziamenti in leasing e partecipata da alcune grandi banche italiane, ha concluso una nuovaper undestinati ad attivare investimenti mediante leasing a favore delle PMI e Mid-cap in Italia.L'operazione, strutturata da Banca Akros (Gruppo),e daquali, è stata perfezionata tramite la società Alba 13 SPV, costituita da Banca Finint che ricopre anche i ruoli di Back-up Servicer, Calculation Agent, Corporate Servicer e Representative of the Noteholders. Per i ruoli di Paying Agent e Account Bank è stata nominata BNP Paribas. Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi internazionali Jones Day per i Joint Arrangers e Chiomenti per Alba Leasing.Alba Leasing ha trasferito alla società veicolo ungenerati dall'Originator prevalentemente negli ultimi 30 mesi. Il portafoglio ceduto è rappresentativo del mix di produzione di Alba nei settori strumentale (63,3%), autoveicoli (15,7%), immobiliare (18,7%) e una residua percentuale di navale, ferroviaria e aeromobile del 2,3% con un elevato livello di granularità e diversificazione geografica.Grazie anche all'ottimo rating ottenuto dalle notes, isono statiistituzionali, quali, tra le altre: Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Societe Generale.Le risorse messe in campo da, pari a 260 milioni, saranno impegnate da Alba per concedere nuovi contratti di leasing alle piccole e medie imprese (PMI) con l'obiettivo di continuare a sostenere il tessuto produttivo del Paese.Successivamente, il(Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti) ha sottoscritto titoli senior e mezzanini per complessivi 460 milioni, di cui 430 milioni sottoscritti dalla BEI e 30 milioni dal FEI. Queste nuove risorse mirano a sostenere progetti innovativi (25% del plafond), in linea con il "Piano Nazionale Transizione 4.0" del Ministero dello Sviluppo Economico italiano, e le imprese attivate nelle regioni di coesione (20% del plafond).