Banca d'Italia, più di 17.300 le decisioni assunte dall'Arbitro Bancario Finanziario nel 2022

(Teleborsa) - Nel 2022 sono state oltre 17.300 le decisioni assunte dall', in larga misura favorevoli ai. Oltresono stati restituiti alla clientela. Si è registrata una riduzione dei ricorsi in materia dicontro cessione del quinto dello stipendio e buoni fruttiferi postali, in relazione alla complessità del quadro normativo e giurisprudenziale; sono diminuiti nell'anno anche i ricorsi in materia di servizi e strumenti di pagamento, ma è aumentato il loro peso sul, anche a seguito dell'incremento del loro utilizzo durante la pandemia.Sono state presentate oggi le, entrambe riferite all'anno 2022. All'evento di presentazione ha partecipato, Vice Direttore Generale dellaNel 2022 l'ABF ha deciso oltreriguardanti l'uso fraudolento di servizi e strumenti di pagamento: il 42 per cento delle frodi segnalate ha riguardato casi di spoofing, phishing, smishing o vishing. Laal netto delle sospensioni è stata di 120 giorni, un valore ampiamente inferiore ai 180 giorni previsti dalla normativa.È proseguita lacon l'(Ivass) per la costituzione dell'Arbitro Assicurativo e con la Consob per il confronto con l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, per accrescere la tutela dei clienti evitando l'insorgenza di incertezze interpretative o nella delimitazione delle rispettive competenze. In attuazione del protocollo d'intesa stipulato tra la Banca d'Italia e la Consob, è stato realizzato il secondo forum tra l'ABF e l'ACF.Con riferimento alla, è proseguito l'impegno della Banca d'Italia nell'analisi attenta delleprovenienti dai cittadini, con il coinvolgimento delle strutture centrali e delle Filiali presenti sul territorio. Il 41 per cento delle lamentele si è concluso con un esito (in tutto o in parte) favorevole al cliente, anche grazie all'intervento della Banca d'Italia.Si è ormai consolidato l'utilizzo di, una procedura informatica che utilizza tecniche di intelligenza artificiale, che ha contribuito a migliorare lo sfruttamento del patrimonio informativo contenuto negli esposti e ha comportato una significativa riduzione dei tempi di analisi e di supporto all'azione di tutela della clientela. Si sono intensificati l'interlocuzione e glicon le altre autorità di tutela nazionali ed estere, alle quali la Banca d'Italia trasmette le segnalazioni rientranti nei loro ambiti di. Nel 2022 è stata svolta un'analisi comparativa sull'attività di gestione degli esposti, che ha consentito di individuare alcune buone prassi per migliorare l'azione di tutela nei confronti dell'utente.Anche nel 2022 è proseguito ilcon le, realizzato attraverso incontri bilaterali e riunioni plenarie, che ha contribuito ad arricchire il patrimonio informativo a disposizione della Vigilanza e a orientare le iniziative di educazione finanziaria.