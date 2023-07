Borse europee deboli, Occhi su lavoro USA

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Fineco

STMicroelectronics

Inwit

A2A

Recordati

Caltagirone SpA

Cembre

Juventus

Ariston Holding

Ferragamo

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, su cui pesa la prospettiva di nuovi rialzi dei tassi di interesse rilanciata dagli ultimi verbali del direttorio della Federal Reserve. A tal proposito il mercato resta in attesa per i numeri sull'occupazione americana in arrivo venerdì.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,085. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.917,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +161 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,13%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,05%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,20%, e crolla, con una flessione dell'1,67%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,30% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilperde l'1,26%, continuando la seduta a 29.890 punti.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento del 2,93%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,93%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,20%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,09%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,30%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,94%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,82%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,50%.