Borse europee negative assieme a Milano

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Nel frattempo dai derivati statunitensi giungono segnali di debolezza sulla prospettiva di nuovi rialzi dei tassi di interesse rilanciata dagli ultimi verbali del direttorio della Federal Reserve. A tal proposito il mercato resta in attesa dei numeri sull'occupazione americana, in arrivo venerdì.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,25%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,31%.Lieve peggioramento dello, che sale a +164 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,19%.sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,36%, e seduta negativa per, che scende dell'1,78%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,04%) e si attesta su 27.925 punti, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 29.956 punti, in calo dell'1,04%.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 5,86%, che ha chiuso il mese di giugno con una raccolta netta solida a 765 milioni di euro, superando così per il terzo anno consecutivo la soglia di 5 miliardi nel primo semestre.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,19%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,94%.scende dell'1,83% che ha riacquistato obbligazioni al 2025 per 175 milioni.del FTSE MidCap,(+1,43%),(+1,03%),(+1,01%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,45%.Calo deciso per, che segna un -3,5%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,21%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,65%.