Energy, downgrade di Stifel a Hold con TP a 3 euro

Stifel

Energy

(Teleborsa) -ha tagliato a(da 4 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, riducendo anche ila "" da "Buy". L'upside potenziale è del 10%. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato il fatturato preliminare del primo semestre 2023, pari a circa 39 milioni di euro e in netto calo rispetto ai 53,3 milioni di euro al 30 giugno 2022.Allo stesso tempo, la società ha raggiunto un. "Riteniamo ciòalla luce del calo dei volumi di vendita, del probabile aumento degli investimenti nell'organizzazione rispetto allo scorso anno e per il fatto che management ha parlato di un aumento del costo degli acquisti in arrivo quest'anno", si legge nella ricerca.Viene fatto notare che Energy ha affermato che ilal 30 giugno 2023 è in fase di aggiornamento e sarà annunciato in base al calendario finanziario il 19 luglio. "Pensiamo che questo siain quanto, una volta note le vendite, l'azienda dovrebbe avere una buona visibilità anche sugli ordini", scrivono gli analisti. Inoltre, secondo quanto emerso dalla relazione annuale 2022, lesono salite a 61 milioni di euro, rispetto ai 5 milioni di euro dell'anno precedente, e nel 2022 si sono attestate a quasi il 60% degli asset totali. "Questo è chiaramente qualcosa chealla luce di una debole, anche se forse temporanea, debolezza della domanda", viene evidenziato.Stifel osserva che il management è stato "riluttante2 ad ammettere che le modifiche al superbonus possono influire sull'attività, anche se effettivamente c'è un potenziale rischio derivante dai cambiamenti normativi. "Riteniamo che ora sia", affermano gli analisti, che hanno tagliato del 26% le stime per i ricavi 2023 e 2024, mentre la previsione sull'EBITDA è stata ridotta, rispettivamente, del 31% e del 29%.