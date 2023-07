Fineco, raccolta giugno sale a 765 milioni. Titolo in pole nel FTSE MIB

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di giugno la raccolta netta disi mantiene solida a 765 milioni di euro,. Viene quindi confermata l’accelerazione del percorso di crescita della banca grazie sia all’acquisizione di nuovi clienti, sia alla solida spinta verso gli investimenti.L’vede infatti la componente amministrata a 765 milioni, favorita anche dal collocamento del Btp Valore e una solida raccolta gestita a 458 milioni (pari al 60% del totale). Il dato è sostenuto dalla raccolta retail di Fineco Asset Management, che con 409 milioni ha confermato non solo la capacità di intercettare i deflussi dall’assicurativo (in ulteriore contrazione a -107 milioni), ma anche di attrarre l’interesse della clientela grazie ai nuovi prodotti protetti. La raccolta diretta è pari a -459 milioni.sono stimati per il mese di giugno a 17 milioni, un dato in crescita di circa il 50% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 97 milioni. Nel primo semestre 2023 sono stati registrati 20,1 milioni di ordini eseguiti.di Fineco, dichiara: “, ancora più rilevanti perché ottenuti in assenza di offerte promozionali di breve periodo legate ai tassi. Il modello di business della Banca si conferma quindi attrattivo per un numero sempre maggiore di clienti, interessati a utilizzare le potenzialità della piattaforma di investimento in sinergia con la rete di consulenza. Il contributo di Fineco AM permette un’ulteriore creazione di valore, grazie alle soluzioni innovative proposte dalla nostra controllata che si dimostra in grado diincontrare le nuove esigenze dei clienti rispetto all’evoluzione dei mercati”.Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,63% collocandosi in vetta al principale paniere FTSE MIB.