Generali acquista Conning e sigla partnership con Cathay Life

(Teleborsa) -ha annunciato, tra i principaliglobali dedicati alla clientela assicurativa e istituzionale, da Cathay Life, società controllata da Cathay Financial Holdings, una delle più rilevanti istituzioni finanziarie dell'Asia. A seguito del conferimento di Conning Holdings Limited (CHL1) in Generali Investments Holding (GIH),diventerà azionista di minoranza di GIH e avvierà unacon Generali, con l'obiettivo di supportare le ambizioni di crescita strategica del gruppo italiano nella'attività di asset management a livello globale.Conning e le sue controllate sono tra le principali società di asset management a livello globale dedicate alle compagnie assicurative e ai clienti istituzionali con circa 157 miliardi di dollari (144 miliardi di euro) di AUM. Ildi attività comprende Conning (strumenti a reddito fisso per assicurazioni e clienti istituzionali), Octagon Credit Investors (prestiti bancari, CLO e credito alternativo), Global Evolution (debito dei mercati emergenti) e Pearlmark (debito ed equity per il real estate).Gli(AUM) di Generali aumentano a 845 miliardi di dollari (775 miliardi di euro) grazie all'acquisizione di Conning e delle sue controllate."Grazie all'acquisizione di Conning e alla partnership a lungo termine con Cathay Life, rafforziamo le nostre competenze nell'asset management, ampliando la nostra presenza in mercati chiave come gli Stati Uniti e l'Asia - ha commentato il- Svilupperemo inoltre una piattaforma capace di realizzare le nostre ambizioni strategiche nell'asset management e di creare valore a beneficio di tutti gli stakeholder, compreso il business assicurativo del Gruppo.del nostro piano Lifetime Partner 24: Driving Growth e ci consente di ampliare ulteriormente il nostro ecosistema di asset management".Non è previsto alcundovuto da Generali o da GIH a Cathay Life al closing. Inoltre è previsto un impatto marginale sul Solvency II Ratio di Gruppo. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nel primo semestre del 2024."Questa operazione favorisce la creazione di valore sostenibile per entrambe le società e per i clienti terzi, grazie alla forte complementarietà tra l'Asset Management di Generali e Conning - ha dichiarato- Rafforza inoltre le nostre ambizioni e il nostro posizionamento come distributore leader a livello mondiale di soluzioni di investimento diversificate, con nuove competenze dedicate alle compagnie assicurative e ai clienti istituzionali. Per la nostra attività di asset management i benefici sono rilevanti, grazie all'".