Green Oleo verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 29,5 milioni

(Teleborsa) -, società cremonese attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 29,5 milioni di euro, dopo aver5,5 milioni di euro (di cui 5 in aumento di capitale e 500 mila euro rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over allotment in vendita). Ildi collocamento è pari a 1,15 euro per azione, ben al di sotto della forchetta individuata in precedenza (tra 1,45 e 2,00 euro per azione).Ilsi attesta al 16,97%, escluse le azioni a voto plurimo e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe (18,67% assumendo l'integrale esercizio dell’opzione di greenshoe).Dopo l'ammissione e prima dell'eventuale esercizio dell'opzione di greenshoe, glisono: BB S.r.l. (società riconducibile al presidente Beatrice Buzzella) con il 39,14% dei diritti di voto e il 30,59% delle azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni; FB S.r.l. (società riconducibile all'AD Francesco Buzzella) con il 39,14% dei diritti di voto e il 30,59% delle azioni ordinarie; PIEMA S.r.l. (società riconducibile a membri della famiglia Buzzella e Tagliaferri) con il 12,23% dei diritti di voto e il 21,85% delle azioni ordinarie.Le azioni ordinarie sono 25.628.500, di cui 4.348.500 rivenienti dall'aumento di capitale a servizio del collocamento. Sono presenti 6.720.000(3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di BB S.r.l. e FB S.r.l. convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.L'su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, è prevista il 7 luglio, con ila Piazza Affari l'11 luglio. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist.