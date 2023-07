Invimit, prorogato il termine per trovare co-investitore per progetto Piazza D'Armi

(Teleborsa) -, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha annunciato che è statoil termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per laper l'iniziativa di recupero e valorizzazione di "" a Milano. L'asset, di circa 388.000 mq, è di proprietà del Comparto 8 quater del Fondo i3-Sviluppo Italia, gestito da Invimit.Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, che potranno pervenire anche da più investitori congiuntamente in una logica di club deal, era statofissato alIl progetto prevede lo sviluppo di circae la realizzazione di uno dei più grandi parchi urbani di Milano, che si estenderà sul 75% dell'area.Scendendo più nei dettagli, l', il "Fondo Virgilio", inizialmente gestito da Invimit. La maggioranza delle quote emesse a fronte dell'apporto saranno cedute a un investitore selezionato, mentre la parte rimanente resterà di proprietà di un fondo la cui titolarità delle quote è del MEF, che quindi, per il tramite del fondo, sarà un co-investitore.