Italian Exhibition Group acquisisce la brasiliana Mundogeo Eventos

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato ha acquisito, attraverso la propria controllata IEG Brasil Eventos Ltda, il 100% della società brasiliana Mundogeo Eventos e Consultoria Empresarial, società di diritto brasiliano con sede in Brasile a Curitiba nello Stato di Paranà.La società fondata nel 1997 organizza dal 2011 manifestazioni fieristiche ed eventi on line nel settore dello spazio, degli eVTOLs, dei droni, dei robot autonomi e della geotecnologia.Mundogeo Eventos e Consultoria Empresarial Ltda. è proprietaria degli eventi DroneShow, MundoGEO Connect e SpaceBR Show. Gli eventi, giunti alla dodicesima edizione, si svolgono nelle stesse date a San Paolo in Brasile. L’ultima edizione ha annoverato più di 5.700 partecipanti provenienti da 33 paesi, 150 relatori e 120 aziende in fiera.Lo svolgimento dei tre eventi in un’unica data favorisce le naturali sinergie che si creano tra gli operatori di questi settori tecnologici ad alto potenziale di crescita, distinguendosi nel format dagli eventi monotematici che ritroviamo in mercati fieristici più maturi quali Europa, Sta8 Uniti e Asia.Il Brasile si sta posizionando come mercato di riferimento per l’America Latina in questi settori, dove gli sviluppi maggiori sono attesi nei segmenti degli eVTOLs (electric vertical take-off and landing aircraft) che entro il 2025 beneficeranno di permessi per atterrare in spazi comuni, come shopping center o parcheggi, grazie al motore elettrico che non ha impatti acustici; e il segmento dei droni professionali, già impiegati in larga scala nel settore agricolo.L’acquisizione si innesta nel percorso strategico di sviluppo internazionale e allargamento del portafoglio prodotti già avviato dal Gruppo in settori tecnologici ad alto potenziale di crescita.Ilè pari a 10,4 milioni di Real brasiliani (circa 2 milioni di euro), dei quali il 50% corrisposto al closing, mentre la restante parte è subordinata al raggiungimento degli obiettivi economici di piano 2023-2025.L’acquisizione da parte di IEG è finanziata con mezzi propri.