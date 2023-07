OTT e TELCO: "Grandi opportunità da regolamentazione Ue ma serve rafforzare tutela consumatori"

(Teleborsa) - Riflettere insieme a Authority, imprese e consumatori sul tema degli Over The Top e del rapporto con Consumatori e TELCO. Questo l'obiettivo del convegno "OTT e consumatori: rischi e benefici", organizzato da Consumers' Forum in collaborazione con TIM. Aperto dail convegno è stato introdotto e moderato daNe hanno riflettuto insiemecomponente del Garante per la protezione dei dati personali,head of International and European Regulatory & Institutional Affairs TIM,segretario generale Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,vice segretario Generale e Direttore Direzione tutela dei consumatori Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,Regulatory Affairs lead South Europe & Academic Outreach EU, Google and Public Policy South Europe,presidente ADOC Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori. La relazione di apertura è stata affidata a, ordinario di Diritto dell'Unione Europea all'Università di Roma Tre."Il ruolo degli OTT nel mercato globale – ha detto– è cresciuto in maniera rapida ed esponenziale, con effetti positivi e negativi sulla vita dei cittadini. Solo negli ultimi tempi le Istituzioni europee e le Authority degli Stati membri, hanno messo a punto vincoli regolatori per governare la rivoluzione digitale in atto e ristabilire gli equilibri di mercato. La regolamentazione digitale europea apre a grandi opportunità ma serve rafforzare la giusta tutela ai consumatori e armonizzare il rapporto tra OTT e TELCO. È infatti fondamentale garantire ai cittadini diritti quali l'accesso universale a internet, l'adeguata protezione della propria privacy, la formazione di base necessaria per contrastare le diseguaglianze, le fake news e l'analfabetismo funzionale"."Le gigantesche imprese, prevalentemente americane, definite over-the-top – 'sopra le reti' – stanno rivoluzionando il mondo. La vita di tutti noi – ha affermato– ne viene toccata, nel momento in cui mandiamo un messaggio whatsapp, o facciamo una videochiamata su una delle tante piattaforme di lavoro in remoto, ci intratteniamo su un social o vediamo un filmato in streaming sul nostro smartphone. Tutto passa per Internet e va direttamente ai consumatori finali, senza alcuna valorizzazione delle tradizionali infrastrutture di rete. Formidabili opportunità per i consumatori, ma anche grandi pericoli, soprattutto per la loro privacy. Per gli operatori di telecomunicazione di tutto il mondo è una somma ingiustizia, perché internet passa per le loro reti, che richiedono costosissimi investimenti di manutenzione e sviluppo, a cui gli OTT non contribuiscono. È un problema regolatorio, di disequilibrio sul mercato, a cui in Europa si sta solo ora mettendo mano".