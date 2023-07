PNRR, Salvini: su casa e acqua pronti a spendere 2,7 miliardi in più

(Teleborsa) -, e gli interventi per ridurre le perdite sulla rete idrica". Lo ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,nel suo intervento all'iniziativapromossa dall'Anci e dedicata al PNRR dei Comuni.sulla qualità dell'abitare prevede la ristrutturazione e riqualificazione di 10.000 alloggi. "I tre quarti dei lavori sono già in esecuzione o in fase di pubblicazione del bando. Ci sono poi - ha aggiunto - 112 progetti approvati ma non finanziati che cubano 1,5 miliardi di euro". Per quanto riguarda invece il contrasto alla dispersione idrica, che "interessa tutta Italia, non solo il Mezzogiorno, abbiamo investimenti per 900 milioni di euro e l'aggiudicazione degli appalti, come prevede il Pnrr, avverrà entro settembre 2023. Ci sono poi progetti ammessi e non finanziati per 1,2 miliardi". Nel complesso "possiamo mettere a terra progetti per ulteriori 2,7 miliardi di euro"."Sono contento questa assemblea abbia smentito che l'Italia non ce la farà.Il Ministro ha anche parlato del nuovo codice degli appalti, in vigore dal primo luglio, che "non ha portato a "blocchi". Ad oggi "sono state qualificate più di 2.000 stazioni appaltanti, sono stati chiesti circa 4.000 codici identificativi, non c'è stata la cesura che qualcuno paventava". Salvini ha aggiunto che il codice degli appalti "si basa sul criterio della fiducia verso i sindaci". A chi ha criticato la riforma sostenendo che ci sia il rischio che "i sindaci daranno gli appalti a fratelli, cugini, parenti, io dico che questo non succederà, i gufi saranno smentiti". Il nuovo codice degli appalti, ha concluso il Ministro, ha stato concepito per migliorare le procedure sul fronte della "velocità e semplificazione".