Polo Logistica (Gruppo Fs), acquisizione di ramo d'azienda di autotrasporti

(Teleborsa) -, società del Polo Logistica (Gruppo FS Italiane), acquisisce un ramo d’azienda di. nella sua filiale logistica di Terni, specializzata nel trasporto ferroviario. È stato firmato ilcon cui la società MIST, che per il Polo gestisce le attività di manovra e di logistica integrata, garantirà l’end to end per i trasporti e le attività industriali di supporto al core business del Gruppo FS. Tra queste attività rientrano anche i servizi di trasporto di materiali afferenti all’ambito ferroviario con volumi ad oggi pari a circa, che MIST effettua per conto delle società del Gruppo stesso, in particolare RFI e Trenitalia.“Aver arricchito il Polo Logistica di questo ramo di azienda ci consente di compiere un altro passo per offrire ai nostri clienti servizi di trasporto dall’inizio alla fine, dal primo all’ultimo miglio, con una azione di collaborazione sinergica tra ferro e gomma” dice, amministratore delegato di Mercitalia Logistics, società capofila del Polo Logistica. “Tutto ciò in coerenza con le strategie del Piano Industriale che, in questo segmento, prevedono di aumentare la quota di autoproduzione dei servizi di trasporto su gomma fino al 60%”.Ilacquisito si compone di 37 dipendenti tra autisti, magazzinieri e coordinatori trasporti, oltre a un parco mezzi dotato di attrezzature specifiche e composto da 9 motrici, 7 rimorchi e 3 semirimorchi. MIST continuerà anche il rapporto di collaborazione con Auta Marocchi. Il Gruppo Auta Marocchi S.p.A., la cui sede legale è a, svolge prevalentemente attività di trasporto stradale e intermodale, nazionale ed internazionale ed è oggi uno dei principali player italiani del settore.