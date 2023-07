Redelfi, accordo con Raviero per l'acquisto di progetti fotovoltaici per CER

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che laha sottoscritto uncon la società di diritto svizzero, operatore logistico attivo nel mercato dell'energia rinnovabile, per l'acquisto di progetti provvisti di ogni autorizzazione necessaria alla costruzione e all'esercizio di impianti fotovoltaici su lastrici solari di edifici residenziali ed industriali, da destinare al servizio dellenel territorio italiano.Il target stabilito è pari a circa, da costruire e mettere a disposizione alle Comunità Energetiche. Questo accordo è il primo passo verso l'ampliamento del business di CerLab nell'attesa dell'emanazione del Decreto attuativo dedicato alle Comunità Energetiche, si legge in una nota."L'accordo con Raviero rappresenta per CerLab un importante passo avanti sia nel consolidamento del suo business che nella sua crescita, permettendo a CerLab di velocizzare e agevolare la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili - ha commentato il- Ci stiamo già attivando per trovare partner finanziari che condividano con CerLab l’investimento necessario per la realizzazione degli impianti sulla base dei progetti autorizzati acquisiti grazie a questo accordo".