Relatech, perfezionata l'acquisizione dell'intero capitale di SIGLA

Relatech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore della digital transformation delle imprese, ha proceduto aldel residuo 40% del capitale sociale di(operazione annunciata lo scorso 16 giugno ), specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi in ambito ICT e automazione per grandi clienti nazionali ed esteri, nonché per enti pubblici.L'operazione fa seguito all'acquisto del 60% del capitale sociale già effettuato nel giugno 2021 ed è stata conclusa per un, da ultimo pattuito in 711.572,76 euro, di cui 531.572,76 euro corrisposti in data odierna nel contesto del closing, 100.000 euro da corrispondersi in via differita entro i 60 giorni lavorativi successivi all'approvazione assembleare del bilancio di SIGLA al 31 dicembre 2023, e 80.000 euro da corrispondersi in via differita successivamente e subordinatamente all'avveramento, entro il 31 dicembre 2025, di una condizione sospensiva.In favore di due deiè previsto unin cash pari, complessivamente, a massimi 430.000 euro, legato a obiettivi di performance di SIGLA con riferimento all'esercizio 2023.