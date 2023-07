Rheinmetall, Standard Ethics assegna rating di sostenibilità "EE-"

Rheinmetall

(Teleborsa) -ha assegnato il, produttore tedesco di armamenti. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Standard Ethics sottolinea di essere consapevole che il settore della difesa è un'area ad altissima criticità che intacca non solo la tipologia dei prodotti ma anche aspetti commerciali e politici che danno forma alle relazioni internazionali. Sebbene alcuni investitori sollevino questioni etiche e morali in merito all'esclusione di questo o altri settori dagli investimenti, l'agenzia ribadisce il suoche non esclude questo ambito industriale dalle logiche e dalle politiche di Sostenibilità così come stabilito dagli enti sovranazionali.Secondo gli analisti, Rheinmetall adotta un sistema di governance della Sostenibilità aderente alle indicazioni internazionali ed una reportistica extra-finanziaria standard adeguata. Nondimeno, la composizione quali-quantitativa dell'organo apicale evidenzia latra gli amministratori.- con una più netta separazione dei concetti di CSR e Sostenibilità - così come nella disponibilità pubblica di documenti in lingua diversa da quella nazionale.Tra i varida parte degli analisti di Standard Ethics, si citano sia l'sia l'e dei sistemi di intelligenza artificiale. È fondamentale assicurarsi il rispetto delle indicazioni provenienti dalle convenzioni internazionali, che qualsiasi sistema d'arma non sia utilizzabile da nazioni che agiscono al di fuori del diritto internazionale e che gli operatori sul terreno di conflitto siano in grado di mantenere un controllo assoluto per evitare il coinvolgimento della popolazione civile.