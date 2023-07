SACE e Banco BPM al fianco della crescita sostenibile di TPER

Banco BPM

(Teleborsa) -, Trasporto Passeggeri Emilia Romagna, il gruppo della mobilità emiliano-romagnolo che gestisce tra l’altro il trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Bologna, Ferrara e in minor parte nelle province di Modena e Ravenna, ha ricevuto un finanziamento dierogato dae assistito dalladiall’80%. L’operazione è finalizzata all’acquisto di dueche andranno a sostituire mezzi a gasolio attualmente in uso sulla rete regionale ad opera della partecipata Trenitalia-Tper. Il Gruppo SACE contribuirà con la Garanzia Green all’ulteriore rafforzamento green del business permettendo all’azienda di investire nella trasformazione in chiave sostenibile e raggiungere i propri obiettivi ambientali.TPER figura tra i principali operatori diin Italia ed è la più grande azienda dell’Emilia-Romagna per numeri e volumi di servizio nel settore del trasporto pubblico di persone. Le aree di attività della società coprono diversi segmenti del settore del, da quello automobilistico, a quello filoviario, a quello ferroviario di passeggeri.TPER gestisce il TPL sunei bacini provinciali di Bologna e Ferrara ed il trasporto passeggeri in ambito ferroviario regionale, in partnership con. Tra le altre attività del Gruppo Tper, in forma diretta o per il tramite di controllate, si ricordano anche la gestione di un importante scalo merci emiliano-romagnolo, la manutenzione ferroviaria e la gestione di un servizio di car sharing 100% elettrico (denominato Corrente), con auto e scooter, in forte sinergia con il tpl, che conta circa 80mila iscritti.SACE ha un ruolo di primo piano nella. Il Gruppo, infatti, può rilasciare garanzie green su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti. Questarientra nell’ambito della convenzione green con Banco BPM, nella quale SACE interviene con una garanzia a copertura di finanziamenti destinati sia a grandi progetti di riconversione industriale sia alle PMI che intendono ridurre il proprio impatto ambientale e avviare una trasformazione sostenibile.Ilfa parte deglicon cui Banco BPM sostiene le imprese che si impegnano a incrementare il profilo di sostenibilità sulla base dei criteri ESG, Environmental, Social e Governance. A fianco di TPER, Banco BPM vuole supportare la mobilità sostenibile che permette di guardare al futuro, raccogliere la sfida della transizione energetica e investire nello sviluppo di nuovi mezzi sempre più ecosostenibili.