Singapore, perdita record per la banca centrale

(Teleborsa) - Rosso record per la banca centrale di Singapore. L'(MAS) ha registrato la sua più grande perdita netta di 30,8 miliardi di dollari di Singapore nell'anno finanziario che si è concluso il 31 marzo, ampliando significativamente la perdita di 7,4 miliardi dell'anno precedente.Il rosso, ha spiegato il, è stato generato all'inasprimento aggressivo della politica monetaria della banca centrale per ridurre l'inflazione, che ha spianato la strada a un "ampio apprezzamento" del dollaro di Singapore rispetto ad altre valute - come il dollaro USA, l'euro e lo yen - che le riserve estere ufficiali sono stati trattenuti.