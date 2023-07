Wall Street in ribasso. La Fed alzerà ancora i tassi

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,38% sul, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 4.447 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); sulla stessa linea, sulla parità l'(-0,05%).Sul sentiment degli investitori ha prevalso la cautela in attesa della pubblicazione dei verbali Fed, arrivati in serata, che hanno confermato la prospettiva di un nuovo aumento dei tassi di interesse, di almeno un quarto di punto, entro la fine dell'anno.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,21%) e(+1,10%). Nel listino, i settori(-2,47%),(-0,60%) e(-0,56%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,13%),(+1,03%),(+0,83%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,30%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,48%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,01%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,84%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,49%),(+3,08%),(+2,92%) e(+2,77%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,01%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,49%.scende del 3,44%.Calo deciso per, che segna un -3,3%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 80,09K unità)14:15: Occupati ADP (atteso 230K unità; preced. 278K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69,5 Mld $; preced. -74,6 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 245K unità; preced. 239K unità)15:45: PMI servizi (atteso 54,1 punti; preced. 54,9 punti)15:45: PMI composito (atteso 53 punti; preced. 54,3 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 21 punti; preced. 50,3 punti).