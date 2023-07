Airbus, Icelandair ordina 13 A321Xlr

Airbus

(Teleborsa) -, ha siglato un ordine fermo per 13A321Xlr.L’A321Xlr è il passo evolutivo successivo dell’A320neo che risponde alle esigenze del mercato di avere un’autonomia e un carico utile ancora maggiori, creando più valore per i vettori.Offrirà un’autonomia fino a 8.700 km, il 15% in più rispetto all’A321Lr, con consumi di carburante per poltrona inferiori del 30% rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente, oltre a ridurre le emissioni di NOx e il rumore.Icelandair, diventata nuovo cliente Airbus, ha previsto di prendere in leasing quattro A321Lr.