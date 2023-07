Banca Mediolanum, raccolta netta giugno a 447 milioni di euro

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -, big italiana del risparmio gestito, ha comunicato che isi attestano a 740 milioni di euro a2023, di cui:a 447 milioni di euro, 4,69 miliardi YTD;a 219 milioni di euro, 2,16 miliardi YTD; nuovi finanziamenti erogati per 276 milioni di euro, 1,68 miliardi YTD; premi polizze protezione per 17 milioni di euro, 90 milioni YTD."Ilcon l'ulteriore contributo del mese di giugno che ci permette di chiudere un solido primo semestre con circa 4,7 miliardi di raccolta totale e oltre 2,1 miliardi di raccolta in prodotti di risparmio gestito - ha commentato l'- In questi mesi abbiamo deciso diche hanno scelto Banca Mediolanum per le proprie esigenze di risparmio, e senza dubbio questa strategia si è dimostrata vincente, permettendoci di incrementare la nostra quota di mercato e di acquisire 101 mila nuovi clienti qualificati nei primi sei mesi, il 10% in più rispetto allo scorso anno".Lasi attesta a 4.689 milioni di euro, in crescita dai 4.345 milioni di euro dello stesso periodo del 2022, con un: risparmio gestito a 2.157 milioni di euro (vs 3.122 un anno fa) e risparmio amministrato a 2.532 milioni di euro (vs 1.223)."Sononella quale mi aspetto un'accelerazione a favore del comparto gestito, grazie anche alla spinta dei nuovi clienti che impareranno ad utilizzare a pieno il nostro modello e si avvarranno della consulenza di qualità dei nostri Family Banker", ha aggiunto.