CAB Payments si è quotata sul London Stock Exchange

CAB Payments Holdings

(Teleborsa) -, primario operatore attivo nel settore dei pagamenti transfrontalieri business to business e in valuta estera specializzato nei mercati emergenti,dopo una IPO che si chiusa al prezzo di offerta di 3,35 sterline per azione, per unadi mercato di circa 851,4 milioni di sterline e unadi 335 milioni di sterline.."Non vediamo l'ora di perseguire la nostra strategia didi partner di pagamenti e forex preferito per i clienti blue-chip che effettuano transazioni nei mercati emergenti, supportando in ultima analisi la nostra missione di connettere più persone in aree tradizionalmente difficili da raggiungere", ha commentato Bhairav Trivedi, CEO di CAB Payments.L'IPO arriva in un, a seguito di una serie di trasferimenti di alto profilo in altri listini e della cancellazione di nuove quotazioni pianificate. Ad esempio, il produttore di chip sta lavorando a una quotazione su una borsa statunitense, mentre ha annullato i piani per la quotazione a Londra a causa di una valutazione inferiore alle attese degli investitori.