Commissione europea proroga al 2027 gli aiuti agli aeroporti regionali

(Teleborsa) - Laha approvato il documento di proroga fino al 4 aprile 2027 della possibilità da parte dei Paesi membri di concedere aiuti ai propri aeroporti regionali ai sensi degli orientamenti del 2014 sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.Gli aiuti riguardano glie hanno lo scopo di coprire i costi di funzionamento. La scadenza era fissata per il 4 aprile 2024 ed è stata prorogata di tre anni.Una decisione assunta dalla Commissione europea per consentire il graduale ritorno alla redditività dopo gli effetti sull’operatività causati dalla pandemia, seguita dalla crisi energetica provocata dalla guerra di aggressione della Russia all'Ucraina.La Commissione europea ha riconosciuto che “gli aeroporti regionali hanno dovuto far fronte a minori entrate e a costi più elevati, con un impatto negativo sulla redditività, cosa che potrebbe determinare la chiusura di alcuni" hub "con ricadute negative sulla connettività in tutta l'Unione Europea,