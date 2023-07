Comune di Napoli e CDP rafforzano collaborazione: firmato protocollo d’intesa

(Teleborsa) - Stimolare glifacilitarequesti gli obiettivi del Protocollo annunciato oggi dal Comune di Napoli e da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in occasione di un incontro tra il Sindaco,Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP.Per consolidare ulteriormente latra le due istituzioni,nel ruolo di Advisory Partner della Commissione Europea, offrirà al Comune di Napolivolti a migliorare le procedure e gli strumenti operativi dell’Amministrazione comunale e favorire ladi partenariato pubblico privato nell’ambito del Programma InvestEU.Nel dettaglio,Cassa affiancherà il Comune in tutte le fasi tecnico-operative che riguardano anche la, la fattibilità economica e la valutazione di impattoPer garantire une per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, CDP e il Comune di Napoli metteranno in campo diverse azioni, a cominciare da unistituzione specializzata nelconcretamente una rete di collaborazione tra pubblico e privato, si inserisce pienamente nella nostra linea programmatica: operare per il territorio con una sinergia virtuosa nell’interesse della comunità”, ha commentatolo sviluppo del Paese accanto aglOggi, grazie al protocollo firmato con il Comune di Napoli, rinnoviamo questo impegno e rafforziamo la nostra vicinanza al territorio campano con l’obiettivo di creare valore di lungo periodo e generare importanti ricadute positive economiche e sociali per tutta la collettività”, ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP.