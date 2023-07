Deutsche Borse estende periodo di offerta per l'acquisizione di SimCorp

Deutsche Borse

(Teleborsa) -, la società che gestisce la borsa tedesca, ha deciso diper la sua offerta pubblica per le azioni di SimCorp, società danese che fornisce software e servizi a istituzioni finanziarie, al2023 (da una deadline precedente del 13 luglio),Deutsche Borse prevede ancora di ricevere tutte le approvazionidel 2023. L'autorizzazione antitrust negli Stati Uniti e le approvazioni in Danimarca e Italia sono già state ricevute, il restante processo di deposito presso la commissione UE è in corso.Dopo la scadenza del periodo di offerta esteso, Deutsche Borse prevede diil periodo di offerta per fornire più tempo per ottenere le approvazioni regolamentari. Tuttavia, a causa dei requisiti dell'ordine di acquisizione danese, a Deutsche Borse non è attualmente consentito estendere il periodo di offerta iniziale oltre le dieci settimane dalla pubblicazione del documento di offerta.