Energia, Bonomi: guardare a nucleare senza lenti ideologiche

(Teleborsa) -per "l'autonomia e la sicurezza delle nostre democrazie". Lo ha detto il presidente di Confindustria, nel suo intervento di saluto alla prima conferenza annuale di Confindustria Energia.Sul gas, ha aggiunto, "l'Italia può avere ruolo fondamentale ea". "Una chiara strategia di politica industriale - ha proseguito Bonomi parlando in generale - manca ancora in Europa, strategia necessaria per scegliere i capitoli su cui convogliare le risorse". Sul nucleare "il nostro paese ha già un importante know how e ilPer far fronte alle esigenze di chi ha perso tutto a causa dell'alluvione in Romagnaha detto Bonomi intervenendo all'assemblea di Confindustria Romagna."Uno Stato di fronte a queste emergenze non può fare cassa", ha continuato il numero uno degli industriali, chiedendo che venga data la "possibilità che quello che noi abbiamo, lo mettiamo a disposizione di queste persone e vada tutto a loro.