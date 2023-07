Fukushima, Cina: bando parziale a import cibo Giappone

(Teleborsa) - Laha annunciato lodi cibo da dieciin connessione al piano di rilascio in mare delle acque trattate dell'impiantocome definito dal governo di, ilesaminerà rigorosamente anche i documenti sul cibo, in particolare quelli marini, provenienti da altre parti del Giappone, hanno riferito le Dogane cinesi, secondo cui saranno rafforzati rilevamento e monitoraggio delleper garantire la sicurezza del cibo importato dal Giappone.ha intanto annunciato che il piano del Giappone sul rilascio in mare dell'acqua contaminata dall'impianto nucleare di Fukushima soddisferebbe gliompresi quelli dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), se realizzato come previsto. Il governo di Seul ha annunciato la sua analisi scientifica basata sui risultati dell'ispezione all'impianto di fine maggio e su altri dati correlati, nonché sulla valutazione sulla sicurezza dell'agenzia di Vienna.l'impatto delle radiazioni sulle coste sudcoreane è stimato in circa