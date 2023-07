Giappone, spese famiglie in calo oltre le attese a maggio

(Teleborsa) - Nel mese di2023 iinsi sono attestati a 286.443 yen, in diminuzione dello 0,4% in termini nominali e del 4% in termini reali rispetto all'anno precedente. Il dato è stato comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico e risulta inferiore alle attese (-2,4% in termini reali).Ilper famiglia si è attestato a 469.992 yen, in diminuzione del 4% in termini nominali e del 7,5% in termini reali rispetto all'anno precedente.