IMD, Aliberti: soddisfatti della quotazione, faremo sicuramente delle acquisizioni

International Medical Devices





(Teleborsa) - "Siamoe la risposta che abbiamo avuto dagli investitori è stata veramente importante, con una domanda superiore di 1,44 volte la nostra offerta. Quindi siamo veramente fieri di questo risultato eper fare per ricambiare la fiducia che gli investitori ci hanno dato". Lo ha detto a Teleborsadi(IMD), a margine della cerimonia di quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Il gruppo - che ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 41,8 milioni, un EBITDA margin del 13,5% e un utile netto di 3,2 milioni - opera nel, in particolare nella ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione di un'ampia gamma di sistemi di diagnostica per X-Ray. Attraverso le(Technix, IMD Generators e Intermedical), è attivo da oltre 40 anni in campo medicale, offrendo soluzioni altamente innovative e all'avanguardia in termini di diagnostica per immagini."L'obiettivo principale post-IPO, come come già abbiamo detto agli investitori, è- ha spiegato Aliberti - Quindi, per avere nuove società nel nostro gruppo in modo da poter coprire un portafoglio prodotti più ampio di quello che abbiamo adesso".IMD rappresenta lasu EGM, portando a 194 il numero delle società attualmente quotate su questo mercato. In fase di collocamento , ha raccolto 5,42 milioni di euro, con un flottante del 15% e una capitalizzazione di mercato al prezzo di IPO pari a 36,2 milioni di euro.Aliberti ha affermato che "lesono sicuramente. Da quello che stiamo già vedendo in quest'anno, ci saranno delleche mettiamo sul mercato, apparecchiature ad altissimo livello tecnologico e che già diversi dealer e nostri clienti ci stanno chiedendo. Quindi io sono molto fiducioso per il 2024".